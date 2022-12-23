Под Днепром при тушении пожара нашли тело мужчины (ФОТО)

Пожар тушили больше часа. Огонь уничтожил крышу постройки и повредил конструкции стен. Общая площадь пожара составила 30 кв.

В Синельниковском районе в пожаре в заброшенном здании погиб мужчина.

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