Под Днепром при тушении пожара нашли тело мужчины (ФОТО)

Возле поселка Русаково загорелось заброшенное здание. При тушении пламени спасатели обнаружили труп мужчины. Данные погибшего устанавливаются.
Пожар тушили больше часа. Огонь уничтожил крышу постройки и повредил конструкции стен. Общая площадь пожара составила 30 кв.
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