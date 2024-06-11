Под Днепром появилась уникальная остановка с ярким украинским пейзажем (фото)

Уникальная остановка в украинском стиле расположена в центре села Сурско-Михайловка, недалеко от Днепра. Ее разукрасила местная мастерица петриковской росписи и ее помощники. Остановка выглядит очень ярко, поэтому ее нельзя не заметить.
Фотографиями поделилась в фейсбуке Ляля Евтушенко.
“Вот такую красоту теперь будет видеть каждый, кто проезжает мимо центра села Сурско-Михайловка! И это все работа местной мастерицы петриковской росписи Елены и ее помощников. Радуюсь безгранично такой красотой”, — написала Ляля Евтушенко.
Фон сине-желтый. На нем разместился великолепный пейзаж с цветами в стиле петриковской росписи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нашли уникальный гриб-радугу.
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