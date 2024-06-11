Под Днепром появилась уникальная остановка с ярким украинским пейзажем (фото)

В деревне под Днепром появилась яркая остановка.

Уникальная остановка в украинском стиле расположена в центре села Сурско-Михайловка, недалеко от Днепра. Ее разукрасила местная мастерица петриковской росписи и ее помощники. Остановка выглядит очень ярко, поэтому ее нельзя не заметить.

Фотографиями поделилась в фейсбуке Ляля Евтушенко.

“Вот такую ​​красоту теперь будет видеть каждый, кто проезжает мимо центра села Сурско-Михайловка! И это все работа местной мастерицы петриковской росписи Елены и ее помощников. Радуюсь безгранично такой красотой”, — написала Ляля Евтушенко.

Фон сине-желтый. На нем разместился великолепный пейзаж с цветами в стиле петриковской росписи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нашли уникальный гриб-радугу.

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