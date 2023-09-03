Под Днепром показали один из старейших вулканов планеты: считают свидетелем зарождения Земли

Речь идет об Аполлоновском палеовулкане, который расположен на территории Солонянской территориальной общины.
И это действительно вулкан, утверждают ученые, хотя он и не похож на высокие горы, из которых идет дым и течет лава. Находится геологическая достопримечательность в 30 километрах от Днепра, вблизи реки Мокрая Сура к северу от села Аполлоновка.
Фото местности показали в Днепровской РГА.
От величественного вулкана, который видел зарождение Земли несколько миллиардов лет назад, остались только холмы и полезные ископаемые, которые добывали местные, когда здесь работал импровизированный карьер. По подсчетам ученых, Аполлоновский палеовулкан старше Кара-Дана (известная гора-вулкан в Крыму — ред) и Фиолент. Ему около трех миллиардов лет.
Сейчас можно разглядеть фрагменты палеовулканического «амфитеатра», генерирующий лаву и остатки породы, которая и была вулканом. В жерле гиганта есть источник с чистой водой, а зимой на склонах вулкана цветут фиалки и ромашки.
Доехать сюда из Днепра, можно машиной, направляясь на запад через село Сурско-Литовское до села Сурско-Михайловское.
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