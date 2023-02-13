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Под Бахмутом в бою погиб Герой из Кривого Рога Вячеслав Долгий

Сегодня 06:45
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6 февраля, выполняя боевое задание под Бахмутом Донецкой области, погиб наш земляк, Вячеслав Владимирович Долгий из Кривого Рога.

Новости Днепра про Под Бахмутом в бою погиб Герой из Кривого Рога Вячеслав Долгий

Печальное известие обнародовали на предприятии Рудник «Сухая Балка».
 
В мирное время Вячеслав Владимирович работал электрогазосварщиком 14 участка шахты «Юбилейная».
 
О таких людях, как Вячеслав Владимирович, говорят «мастер золотые руки». Его умение правильно и качественно делать сварочные швы было самого высокого качества.
Спокойным, уравновешенным, искренним и откровенным – таким знают и будут помнить Вячеслава Долгий коллеги и сотрудники, — говорится в сообщении.

Дома без любимого мужа и заботливого отца остались жена Елена и 8-летняя дочь Софийка.
 
Прощание с погибшим состоится 13 февраля на Центральном кладбище, сбор в 12:30 возле остановки общественного транспорта «Улица Спасская» возле торгового дома.

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