Под Бахмутом в бою погиб Герой из Кривого Рога Вячеслав Долгий

6 февраля, выполняя боевое задание под Бахмутом Донецкой области, погиб наш земляк, Вячеслав Владимирович Долгий из Кривого Рога.

Печальное известие обнародовали на предприятии Рудник «Сухая Балка».

В мирное время Вячеслав Владимирович работал электрогазосварщиком 14 участка шахты «Юбилейная».

О таких людях, как Вячеслав Владимирович, говорят «мастер золотые руки». Его умение правильно и качественно делать сварочные швы было самого высокого качества.

Спокойным, уравновешенным, искренним и откровенным – таким знают и будут помнить Вячеслава Долгий коллеги и сотрудники, — говорится в сообщении.