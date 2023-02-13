Под Бахмутом в бою погиб Герой из Кривого Рога Вячеслав Долгий

В мирное время Вячеслав Владимирович работал электрогазосварщиком 14 участка шахты «Юбилейная».О таких людях, как Вячеслав Владимирович, говорят «мастер золотые руки». Его умение правильно и качественно делать сварочные швы было самого высокого качества.Спокойным, уравновешенным, искренним и откровенным – таким знают и будут помнить Вячеслава Долгий коллеги и сотрудники, — говорится в сообщении.
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