Под Бахмутом погиб защитник с Днепропетровщины Сергей Ткач: вечная слава

14 января во время выполнения боевого задания возле н. п. Бахмут Донецкой области погиб старший солдат Национальной гвардии Сергей Ткач.
Об этом сообщил Олег Гапич, начальник Каменской районной государственной администрации.
Сергея в декабре 2022 года мобилизовали в ряды Национальной гвардии Украины. Он проходил службу в должности наводчика-оператора взвода оперативного назначения одного из батальонов Нацгвардии.
У него осталась жена.
Попрощаются с воином 18 января в Верхнеднепровске. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
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