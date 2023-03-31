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Под Бахмутом боец ​​из Днепропетровщины получил смертельное ранение

Сегодня 08:30
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Страшная война унесла жизнь еще одного нашего земляка, мужественного бойца Павла Витальевича Диденко. Ему было 38 лет.

Новости Днепра про Под Бахмутом боец ​​из Днепропетровщины получил смертельное ранение

Об этом сообщает Іларіонівська ТГ.

До войны Павел Диденко работал водителем грузовика, обеспечивая реализацию государственной программы «Большая стройка». Был преданным товарищем, надежным братом, любящим сыном. Мама Нина всегда его называла Павликом или Павлушей.
 
26 июня 2022 года Павел отпраздновал свой день рождения и добровольцем пошел в Вооруженные силы Украины. Его первым боевым крещением стал Соледар, где стрелок-снайпер получил контузию. Подлечившись, снова отправился на фронт, уже под Бахмут.
 
Там старший сержант взвода был тяжело ранен и чудом остался жив. После месячной реабилитации 17 марта снова был на передовой в Бахмуте, где и получил смертельное ранение.
Боец с позывным «Пахом» был ответственным и всегда держал слово. Не сдержал только обещание, данное брату Роману, которому уверенно говорил: «Братушка, вернусь с победой».

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