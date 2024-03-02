Под Авдеевкой погиб Герой из Кривого Рога Павел Желтуха

До войны мужчина работал в торговой компании «Флагман», впоследствии присоединился к 53 бригаде и попал в стрелковый батальон.
Боец с позывным «Фишер» помогал своим собратьям отойти из Авдеевки и прикрывал выход подразделений.
Герой погиб 25 февраля под Авдеевкой в поселок Водяное.
У мужа остались жена, сын семи лет, родители и сестра.
Прощание с павшим воином состоится завтра, 3 марта, на центральном кладбище в 13:00.
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