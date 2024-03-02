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Под Авдеевкой погиб Герой из Кривого Рога Павел Желтуха

Сегодня 11:47
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В боях за Украину под Авдеевкой погиб криворожец Павел Желтуха.

 

Новости Днепра про Под Авдеевкой погиб Герой из Кривого Рога Павел Желтуха

До войны мужчина работал в торговой компании «Флагман», впоследствии присоединился к 53 бригаде и попал в стрелковый батальон.

Боец с позывным «Фишер» помогал своим собратьям отойти из Авдеевки и прикрывал выход подразделений.

Герой погиб 25 февраля под Авдеевкой в поселок Водяное.

У мужа остались жена, сын семи лет, родители и сестра.

Прощание с павшим воином состоится завтра, 3 марта, на центральном кладбище в 13:00.

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Новости Днепра про Под Авдеевкой погиб Герой из Кривого Рога Павел ЖелтухаУкраїнська Новости Днепра про Под Авдеевкой погиб Герой из Кривого Рога Павел ЖелтухаРусский

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