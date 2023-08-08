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  • Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Сегодня 10:56
просмотров

Сезон арбузов и дынь уже начался, но не все плоды безопасны для употребления. Некоторые из них могут иметь слишком высокое содержание нитратов.

Новости Днепра про Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Именно такие арбузы и дыни обнаружили жители Днепра.

Как пишет в Facebook Вадим Урядник, он купил на одном из рынков на жилом массиве Победа эти фрукты и решил проверить их на содержание нитратов. Мужчина был в шоке.

Так, в арбузе показало 1100 и 2900 мг при норме в 60. В дыне показатель меньше, однако тоже значительно выше нормы: 450 мг при норме 90.

Новости Днепра про Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Горожане были шокированы этим: «Жесть», «Превышение в 50 раз» и т.д.

Новости Днепра про Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Новости Днепра про Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Конечно, не у каждого дома есть такой прибор, поэтому вот вам несколько простых правил, как снизить до минимума риски отравиться арбузом или дыней.

  1. покупайте фрукты только в проверенных супермаркетах, где осуществляется надлежащий санитарный контроль;
  2. покупая плод на рынке, попросите у продавца соответствующий сертификат о том, что продукция безопасна;
  3. не покупайте разрезанные, испорченные, треснувшие, примятые плоды – в них больше микробов, чем полезных веществ;
  4. перед разрезанием плода тщательно вымойте его, желательно облить его кипятком и холодной водой;
  5. не вытирайте плод, дайте высохнуть, тогда почти все бактерии погибнут.

Напомним, ранее мы писали, где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или супермаркете: сравнение цен.

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Новости Днепра про Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратамиУкраїнська Новости Днепра про Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратамиРусский

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