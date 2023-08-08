Почти в 50 раз больше нормы: жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами

Именно такие арбузы и дыни обнаружили жители Днепра.
Как пишет в Facebook Вадим Урядник, он купил на одном из рынков на жилом массиве Победа эти фрукты и решил проверить их на содержание нитратов. Мужчина был в шоке.
Так, в арбузе показало 1100 и 2900 мг при норме в 60. В дыне показатель меньше, однако тоже значительно выше нормы: 450 мг при норме 90.
Горожане были шокированы этим: «Жесть», «Превышение в 50 раз» и т.д.
Конечно, не у каждого дома есть такой прибор, поэтому вот вам несколько простых правил, как снизить до минимума риски отравиться арбузом или дыней.
Напомним, ранее мы писали, где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или супермаркете: сравнение цен.
Читайте также:
Автор:
В Днепре разоблачили мужчину, который призвал с оружием в руках…
На 65-м году жизни скончался заслуженный артист Украины Валерий Моисеенко.
Днепропетровщина возглавила пятерку регионов, где живет больше пенсионеров.
Меньше чем через месяц школьники в Днепре могут вернуться за…
В Днепре разоблачили мужчину, который призвал с оружием в руках захватить власть в Украине.
На 65-м году жизни скончался заслуженный артист Украины Валерий Моисеенко.
Днепропетровщина возглавила пятерку регионов, где живет больше пенсионеров.
Меньше чем через месяц школьники в Днепре могут вернуться за парты.
В Одессе планируют открыть пляжный сезон уже в эти выходные.
С 7 августа в Днепропетровской области официально разрешили ловить рыбу.
В Днепре активно готовятся к новому учебному году, ведь к моменту, когда дети должны вернуться за парты, осталось меньше месяца.
В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.
Вчера, 7 августа, на улице Квитки Цисык (ранее - Гули Королевой) произошел пожар в девятиэтажке - там на четвертом этаже горела квартира.
Заряжайте все!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!