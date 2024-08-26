Почти размером с человека: в Днепре на Победе рыбак выловил гигантского толстолоба (ФОТО)

15-килограммового толстолоба поймал днепрянин на Победе, сообщают в местных Facebook-сообществах.
Такую рыбку можно встретить почти в любой части Днепра, а также близлежащих рек и водохранилищ. В общем, толстолобики могут достигать веса до 40 кг, так что это еще не самый большой улов.
Впрочем, учитывая, что рыбку выловили в пределах жилого массива, это достаточно серьезное достижение. Подробности охоты рыбак не разглашал.
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