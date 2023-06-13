Почти полтысячи окупантов: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

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