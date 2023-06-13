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Почти полтысячи окупантов: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

Сегодня 09:30
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Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Новости Днепра про Почти полтысячи окупантов: Генштаб о потерях России в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 216650 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3935 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7642 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 3766 (+20) ед,
  • РСЗО — 601 ед,
  • средства ПВО — 363 (+1) ед,
  • самолетов — 314 ед,
  • вертолетов — 300 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3309 (+2),
  • крылатые ракеты — 1183 ед,
  • корабли /катера — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6473 (+2) ед,
  • специальная техника — 511 (+1)

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