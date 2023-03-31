Почти как в «Крестном отце»: в Днепропетровской области к 7 годам приговорили криминальную семью

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
В Днепропетровской области осудили настоящую криминальную семью. Так, отец и сын совершили серию разбойных нападений в Новомосковском и Синельниковском районах. Все произошло еще в начале 2020 года, но приговор был вынесен только сейчас.
К делу они подходили профессионально. Сначала собирали информацию о потенциальных жертвах, узнавали о наличии охраны, думали о конспирации. Преступники в балаклавах врывались в частные дома, угрожали людям оружием и обещали убить, если не получат деньги и ценности. Получив желаемое, они убегали с места преступления.
Впрочем, однажды они «спалились» и попали в руки правоохранителей. При задержании у них изъяли гранату и оружие. В суде разбойники свою вину полностью признали. Их приговорили к 7 годам лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали о задержании банды-похитителей, которая пытала людей.
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