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  • Почти «бандеромобиль»: в Днепре ездит маршрутка с гигантским украинским флагом в салоне

Почти «бандеромобиль»: в Днепре ездит маршрутка с гигантским украинским флагом в салоне

Сегодня 13:22
просмотров

В Днепре была замечена патриотическая маршрутка.

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В салоне автобуса №120, который курсирует из центра города в жилой массив Победа-6, заметили гигантский государственный флаг. Его повесили над головами пассажиров, поэтому первое видящие днепряне заходя в маршрутку – украинский флаг. Фото выложили в городских телеграмм-каналах.

Декор автобусу пассажирам нравится, некоторые даже шутят, что это тот самый «бандеромобиль», которым пугают россиян вражеские пропагандисты.

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