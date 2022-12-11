Почти «бандеромобиль»: в Днепре ездит маршрутка с гигантским украинским флагом в салоне

В Днепре была замечена патриотическая маршрутка.

В салоне автобуса №120, который курсирует из центра города в жилой массив Победа-6, заметили гигантский государственный флаг. Его повесили над головами пассажиров, поэтому первое видящие днепряне заходя в маршрутку – украинский флаг. Фото выложили в городских телеграмм-каналах.

Декор автобусу пассажирам нравится, некоторые даже шутят, что это тот самый «бандеромобиль», которым пугают россиян вражеские пропагандисты.

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