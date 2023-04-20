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Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб о потерях России в Украине

Сегодня 09:30
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По данным на утро четверга, 20 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 184420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 ББМ и 10 БПЛА.

Новости Днепра про Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб о потерях России в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 184420 (+670) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3667 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7120 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2825 (+6) ед,
  • РСЗО — 539 (+1) ед,
  • средства ПВО — 285 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2386 (+10),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5707 (+15) ед,
  • специальная техника — 332 (+2)

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Новости Днепра про Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб о потерях России в УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб о потерях России в УкраинеРусский

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