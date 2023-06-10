Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда»

Больше атак на регион не зафиксировано. Всюду было спокойно.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Военные из ПвК “Схід” превратили их в кучу металлолома. Оба «Шахеда» сбили.

Враг направил на нашу область два беспилотника.

Ночь в Днепропетровской области сопровождалась затяжной почти 5-часовой тревогой.

На Луганском направлении оборвалась жизнь воина из Днепропетровской области Александра…

Враг за день трижды обстрелял Никопольский район.

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