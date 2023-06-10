Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда»

Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда»

Сегодня 08:45
просмотров

Ночь в Днепропетровской области сопровождалась затяжной почти 5-часовой тревогой.

Новости Днепра про Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два

Враг направил на нашу область два беспилотника.

Военные из ПвК “Схід” превратили их в кучу металлолома. Оба «Шахеда» сбили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Больше атак на регион не зафиксировано. Всюду было спокойно.

Мирной субботы!

Читайте также:

Новости Днепра про Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два Українська Новости Днепра про Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших
    Новости Украины
    Сегодня 09:24
    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших

    Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область.

    Обновили графики: «Укрзалізниця» изменила расписание поездов через Днепр
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Обновили графики: «Укрзалізниця» изменила расписание поездов через Днепр

    «Укрзалізниця» добавляет новые остановки к существующим маршрутам поездов. Изменения коснулись…

    Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

    Враг за день трижды обстрелял Никопольский район.

    Девушка не дождалась своего Защитника: в бою погиб боец ​​с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Девушка не дождалась своего Защитника: в бою погиб боец ​​с Днепропетровщины

    На Луганском направлении оборвалась жизнь воина из Днепропетровской области Александра…

    Последние новости

    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно
    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно

    "Минеры" не спят.

    Сегодня 09:56
    0
    просмотров
    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших
    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших

    Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область.

    Сегодня 09:24
    0
    просмотров
    Где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса
    Где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса

    Сегодня, 10 июня, некоторые жители Днепра остались без света.

    Сегодня 09:02
    1
    просмотров
    Погода на 10 июня: в Днепре будет пасмурно
    Погода на 10 июня: в Днепре будет пасмурно

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Обновили графики: «Укрзалізниця» изменила расписание поездов через Днепр
    Обновили графики: «Укрзалізниця» изменила расписание поездов через Днепр

    «Укрзалізниця» добавляет новые остановки к существующим маршрутам поездов. Изменения коснулись девяти рейсов. Среди них – поезда, курсирующие через Днепр.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район
    Повреждены многие здания: оккупанты обстреляли Никопольский район

    Враг за день трижды обстрелял Никопольский район.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Девушка не дождалась своего Защитника: в бою погиб боец ​​с Днепропетровщины
    Девушка не дождалась своего Защитника: в бою погиб боец ​​с Днепропетровщины

    На Луганском направлении оборвалась жизнь воина из Днепропетровской области Александра Мартыненка.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки
    Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки

    Во время обстрела Умани россияне попали в абсолютно гражданские объекты: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

    Вчера 19:45
    просмотров
    27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодня
    27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодня

    На востоке продолжаются тяжелые бои. За сутки в Луганской и Донецкой областях произошло 27 боевых столкновений между украинскими и российскими военными.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника
    Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника

    Мужчина завладел средствами по крайней мере 14 человек из разных регионов страны. Окончательное количество потерпевших будет установлено в ходе расследования.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх