Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда»

Враг направил на нашу область два беспилотника.
Военные из ПвК “Схід” превратили их в кучу металлолома. Оба «Шахеда» сбили.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Больше атак на регион не зафиксировано. Всюду было спокойно.
Мирной субботы!
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