Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

Днепряне заметили, что в парке Глобы массово пилят деревья. Некоторые из них выглядят зелеными и здоровыми. Как пояснили в горсовете, сейчас проводят обрезки аварийных ветвей и деревьев, которые могут быть опасными.
Спиливают и деревья, которые выглядят здоровыми. Однако это не так, даже имея зеленые листья, внутри они часто сильно повреждены. Поэтому они считаются аварийными и могут сломаться во время очередного урагана.
Всего собираются срубить или обрезать 148 аварийных деревьев. В будущем высадят около 300 новых саженцев.
Спиленные ветки перерабатывают вдребезги и отправляют в свалку. Древесину, остающуюся после удаления, также утилизируют, так как она не пригодна к использованию.
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Яна Юхименко
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