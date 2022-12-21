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Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

Сегодня 14:47
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В днепровском парке Глобы несколько дней массово пилят деревья.

Новости Днепра про Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

Днепряне заметили, что в парке Глобы массово пилят деревья. Некоторые из них выглядят зелеными и здоровыми. Как пояснили в горсовете, сейчас проводят обрезки аварийных ветвей и деревьев, которые могут быть опасными.

Спиливают и деревья, которые выглядят здоровыми. Однако это не так, даже имея зеленые листья, внутри они часто сильно повреждены. Поэтому они считаются аварийными и могут сломаться во время очередного урагана.

Всего собираются срубить или обрезать 148 аварийных деревьев. В будущем высадят около 300 новых саженцев.

Спиленные ветки перерабатывают вдребезги и отправляют в свалку. Древесину, остающуюся после удаления, также утилизируют, так как она не пригодна к использованию.

Новости Днепра про Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

Новости Днепра про Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

Новости Днепра про Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

Новости Днепра про Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

Новости Днепра про Почему в парке Глобы в Днепре массово пилят деревья

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