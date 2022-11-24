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Почему в некоторых районах Днепра до сих пор нет света

Сегодня 18:19
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В ДТЭК объяснили, почему половина Днепра до сих пор без света.

Новости Днепра про Почему в некоторых районах Днепра до сих пор нет света

Прошло больше суток после того, как в Днепре выключили свет из-за сложной ситуации в энергосистеме. Кому-то уже дали свет, а кто до сих пор ждет.

Как пояснили в ДТЭК, по указанию «Укрэнерго» в области действуют экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому некоторые жители Днепра до сих пор без света. Пока заживили полностью критическую инфраструктуру и часть потребителей.

Тем, у кого свет выключен экстренно, электроснабжение будет возобновлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, согласно указанию диспетчера «Укрэнерго». По подсчетам ДТЭКа, без света на 14:00 было около 75% жителей области.

Пока свет понемногу включают.

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