Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание «почетный гражданин города»

В начале лета на сайте с петициями опубликовали обращение, где днепрянин просил лишить Леонида Брежнева звания почетного гражданина Днепропетровска. За три месяца собрали только 41 голос.
Несмотря на то, что обращение не набрало достаточного количества голосов, в городском совете ответили на эту петицию. Как отмечают представители местных властей, лишить генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина города не могут.
Напомним содержание петиции:
«По закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» требую лишить звания «Почетный гражданин города Днепра» советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева».
Как пояснили в горсовете, звание «Почетный гражданин Днепропетровска» было еще с 1978 года. Однако в 2017-м было основано звание «Почетный гражданин города Днепра» и признано утратившим силу прошлое решение от 1978 года.
То есть, Брежнев не почетный гражданин Днепра, а Днепропетровска. Это звание ему присвоили в 1979 году. Основанием для лишения звания могли быть либо личное обращение, либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении лица.
«Поскольку Брежнев Л. И. умер в 1982 году, а Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (далее – Закон) было принято 09.04.2015, оснований для лишения его звания нет», — говорится в сообщении.
Поэтому Брежнев останется почетным гражданином уже не существующего города.
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