Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание «почетный гражданин города»

Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание «почетный гражданин города»

Сегодня 21:17
просмотров

В Днепре не лишат Брежнева звания "почетный гражданин города".

Новости Днепра про Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание

В начале лета на сайте с петициями опубликовали обращение, где днепрянин просил лишить Леонида Брежнева звания почетного гражданина Днепропетровска. За три месяца собрали только 41 голос.

Несмотря на то, что обращение не набрало достаточного количества голосов, в городском совете ответили на эту петицию. Как отмечают представители местных властей, лишить генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина города не могут.

Напомним содержание петиции:

«По закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» требую лишить звания «Почетный гражданин города Днепра» советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева».

Как пояснили в горсовете, звание «Почетный гражданин Днепропетровска» было еще с 1978 года. Однако в 2017-м было основано звание «Почетный гражданин города Днепра» и признано утратившим силу прошлое решение от 1978 года.

То есть, Брежнев не почетный гражданин Днепра, а Днепропетровска. Это звание ему присвоили в 1979 году. Основанием для лишения звания могли быть либо личное обращение, либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении лица.

«Поскольку Брежнев Л. И. умер в 1982 году, а Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (далее – Закон) было принято 09.04.2015, оснований для лишения его звания нет», — говорится в сообщении.

Поэтому Брежнев останется почетным гражданином уже не существующего города.

Читайте также:

Новости Днепра про Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание Українська Новости Днепра про Почему в Днепре не смогут лишить Брежнева звание Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад
Новости Днепра
Сегодня 21:59
«Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад

10 сентября свадьбу отпраздновали Алексей Суровцев и его избранница Ксения.…

Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко
Новости Днепра
Сегодня 20:40
Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко

Жители Днепра могут услышать взрывы.

Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса
Новости Днепра
Сегодня 20:02
Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса

Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.

В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет
Новости Днепра
Сегодня 19:25
В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет

Комету Нисимура открыли недавно, а увидеть ее можно 13 сентября.

Последние новости

«Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад
«Второй раз в одну реку»: актер из Днепра женился на своей экс-жене, с которой расстался три года назад

10 сентября свадьбу отпраздновали Алексей Суровцев и его избранница Ксения. Это уже второй брак.

Сегодня 21:59
3
просмотров
Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко
Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко

Жители Днепра могут услышать взрывы.

Сегодня 20:40
28
просмотров
Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса
Участницу «Мисс Украина» из Днепра, отца которой заподозрили в работе на ФСБ, выгнали с конкурса

Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.

Сегодня 20:02
7
просмотров
В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет
В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет

Комету Нисимура открыли недавно, а увидеть ее можно 13 сентября.

Сегодня 19:25
2
просмотров
Жители Днепра жалуются на молодого извращенца
Жители Днепра жалуются на молодого извращенца

Жительница Днепра пожаловалась на неизвестного извращенца.

Сегодня 18:41
8
просмотров
Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний период
Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний период

Важная информация!

Сегодня 18:05
8
просмотров
Кабмин запретил пересылать ряд предметов: что могут изъять на почте
Кабмин запретил пересылать ряд предметов: что могут изъять на почте

В Украине официально запретили пересылать по почте ряд предметов.

Сегодня 17:53
6
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой
На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой

Выражаем искренние соболезнования родным и близким женщины!

Сегодня 17:50
7
просмотров
ТОП-5 преобразившихся локаций в Днепре: терраса с шезлонгами и «волнистое» освещение
ТОП-5 преобразившихся локаций в Днепре: терраса с шезлонгами и «волнистое» освещение

Днепр меняется каждый день. Но часто увидеть эти изменения и эволюцию улиц города можно только сравнив старые и новые фото одних и тех же мест. За последние несколько лет в Днепре различные улицы и зеленые зоны пережили реконструкцию и теперь…

Сегодня 17:45
4
просмотров
В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина
В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина

В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.

Сегодня 16:42
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх