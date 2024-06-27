Почему на Днепропетровщине отключения света стали длиннее

Следовательно, свет начали выключать чаще. Напомним, что появились и новые графики света со светло-серыми зонами.
Об этом Андрей Терещук написал на своей странице в Facebook.
“Непростые дни. Все на нервах… Трудная ситуация в энергетике. С понедельника в нашем регионе отключения света стали более частыми и жесткими. Дефицит электроэнергии увеличивается. Мы вынуждены по приказу Укрэнерго вводить дополнительные очереди отключений. Это касается и юридических лиц и населения”, — отметил Андрей Верещук.
Он также ответил на вопрос, почему на Днепропетровщине ужесточились графики, если в области не было масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры. Андрей Верещук отметил, что повреждения энергообъектов в одном регионе влияют на все остальные. Поэтому свет отключают повсюду, чтобы сохранить систему и дать ей время на восстановление.
“Многие спрашивают: почему усилили графики, если в Днепропетровской области не было масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры? Поймите, энергетическая система страны – единственный организм. Повреждения в одном регионе влияют на все остальные. Поэтому и отключение – чтобы сохранить систему и дать время на восстановление. Повреждены 80% тепловой генерации нашего государства. Это также оказывает влияние на дефицит электроэнергии и графики отключений. Это не наше желание, а приказ «Укрэнерго», чтобы поддержать баланс производства и потребления электроэнергии в Украине», – подчеркнул Андрей Терещук.
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