Избил и ограбил знакомого: в Днепре задержали мужчину

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Мужчина зашел в гости к своему знакомому в один из домов по улице Национальной Гвардии. Неожиданно он набросился на владельца дома, избил его и украл телевизор и мобильный телефон.
Правоохранители разыскали 34-летнего грабителя и арестовали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
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