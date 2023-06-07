Избил и ограбил знакомого: в Днепре задержали мужчину

В Днепре мужчина набросился на знакомого с кулаками и ограбил его.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Мужчина зашел в гости к своему знакомому в один из домов по улице Национальной Гвардии. Неожиданно он набросился на владельца дома, избил его и украл телевизор и мобильный телефон.

Правоохранители разыскали 34-летнего грабителя и арестовали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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