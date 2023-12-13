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  • Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину

Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину

Сегодня 16:01
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В Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летняя женщина напала на 45-летнего мужчину.

Новости Днепра про Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину

На днях к стражам порядка обратился житель Кривого Рога, которого избили на остановке общественного транспорта. Мужчина рассказал, что ждал свой автобус, когда на него напала неизвестная. Женщина его несколько раз ударила, а затем отобрала телефон, кошелек с деньгами и скрылась.

Очнувшись от пережитого, мужчина отправился в ближайший участок полиции. Пострадавший рассказал правоохранителям приметы нападающей, после чего полицейские начали поиски разбойницы.

Впоследствии правоохранителям удалось задержать злоумышленницу. Ею оказалась 28-летняя местная жительница. У подозреваемой нашли телефон потерпевшего и кошелек без денег.

12 декабря криворожские следователи официально сообщили женщине о подозрении в совершении кражи. Мера пресечения еще не избрана, этот вопрос решается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре неизвестный якобы заминировал ряд зданий. Подрыватель требует от главы СБУ Василия Малюка 170 биткоинов. Мошенник угрожает тем, что будет посылать сообщения о минировании до тех пор, пока ему не заплатят.

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Новости Днепра про Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчинуРусский

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