Побил до полусмерти и пошел спать: житель Днепра убил свою знакомую

Житель Днепра убил свою сожительницу и ушел спать.

Инцидент произошел 17 июля. Правоохранителям позвонил местный житель, который рассказал, что его соседку убили. Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили в квартире труп человека и предполагаемого убийцу.

Выяснилось, что пострадавшей является 59-летняя хозяйка дома. В тот день между ней и мужем возникла ссора. В ходе схватки товарищ сильно избил женщину, после чего ушел спать в другую комнату.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

39-летний мужчина, который уже был осужден за аналогичные преступления, задержан правоохранителями. 18 июля ему сообщили о подозрении по статье ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – лишение свободы до 10 лет.

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