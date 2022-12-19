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«Победный Новый Год»: в Днепре презентовали почтовую марку

Сегодня 21:15
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В понедельник, 19 декабря, в Днепре состоялась торжественная презентация новой почтовой марки от "Укрпочты".

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Она получила название «Победного Нового Года». Марка посвящена войне и ее завершению.

На марке изображена девушка, которая празднует Новый Год одна. В это время ее парень встречает праздник в окопе. Однако уже на конверте они встречают Новый Год вместе.

Дизайн создала школьница из Николаева. Его выбрали люди на сайте «Укрпочты». Всего выпустили 720 тысяч экземпляров марки. Непосредственно на презентацию пришли десятки людей, чтобы первыми получить их себе в коллекцию.

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Источник: Інформатор

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