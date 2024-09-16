По всей Днепропетровщине шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего парня

Поиски пропавшего 11 сентября парня продолжаются, сообщили в Нацполиции. Правоохранители обследуют не только территорию города, где живет молодой человек, но и другие районы области. Они опрашивают людей, а также проверяют все транспортные инфраструктуры, лесные массивы, заброшенные здания и водоемы.
Известно, что ребенок живет с бабушкой. Никита исчез 11 сентября, но женщина заявила об исчезновении внука только за два дня – 13 сентября. По словам родственницы, юноша любит путешествовать и это не в первый раз, когда он несколько дней не появляется дома, однако в этот раз путешествие подростка затянулось, пишут СМИ.
Приметы пропавшего Никиты Величенко: с виду 15 лет, рост 165см, худощавого телосложения, русые короткие волосы.
Был одет в день исчезновения: пиксельная панама, темные шорты, белая футболка, шлепанцы. Мобильный телефон при себе не имел.
Если вы видели мальчика с фото, сообщите в полицию: 068-799-39-81, 073-206-88-16, 096-586-94-41 или 102.
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