По улицам плавают лодки: пригород Днепра превратился в Венецию (ФОТО)

В поселках, что вблизи областного центра, уже начали плавать лодки. На фото, которые опубликовали спасатели, видно, что чрезвычайники передвигаются по улицам на резиновых лодках.

В частности, в Обуховке, в пригороде Днепра, чрезвычайники эвакуировали 11 человек, из них 7 детей, которые жили в домах в непосредственной близости к реке. Там вода начала подтапливать частные дома и жилье местных жителей.

На одной из улиц поселка, которая пострадала от подтоплений больше всего, обесточили дома ради безопасности жителей. Трудная ситуация также в поселке Куриловка, Днепровского района.

В общей сложности, по состоянию на 14 часов 18 апреля, подтопленными остаются более 333 частных домовладений, один храм и еще 170 дач. Сейчас в области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы дальнейшего повышения уровня воды. Предварительно паводки будут продолжаться еще несколько дней, а то и неделю.

Спасатели опубликовали фото из мест подтоплений.