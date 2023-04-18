По улицам плавают лодки: пригород Днепра превратился в Венецию (ФОТО)

В поселках, что вблизи областного центра, уже начали плавать лодки. На фото, которые опубликовали спасатели, видно, что чрезвычайники передвигаются по улицам на резиновых лодках.
В частности, в Обуховке, в пригороде Днепра, чрезвычайники эвакуировали 11 человек, из них 7 детей, которые жили в домах в непосредственной близости к реке. Там вода начала подтапливать частные дома и жилье местных жителей.
На одной из улиц поселка, которая пострадала от подтоплений больше всего, обесточили дома ради безопасности жителей. Трудная ситуация также в поселке Куриловка, Днепровского района.
В общей сложности, по состоянию на 14 часов 18 апреля, подтопленными остаются более 333 частных домовладений, один храм и еще 170 дач. Сейчас в области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы дальнейшего повышения уровня воды. Предварительно паводки будут продолжаться еще несколько дней, а то и неделю.
Спасатели опубликовали фото из мест подтоплений.
Напомним, ранее мы публиковали фоторепортаж из косы на Победе, где рыба плещется в воде на велодорожках.
Читайте також:
Автор:
В Днепре пять часов горит свалка.
В Днепре на выходных будет работать ботсад.
Из-за длительных дождей в этом году Днепр вышел из берегов,…
В Днепре была замечена миниатюрная птица.
В Днепре пять часов горит свалка.
В Днепре на выходных будет работать ботсад.
Из-за длительных дождей в этом году Днепр вышел из берегов, подтопив часть города и области. Явление это для нашего города не редкое, наводнения в Днепре ранее случались регулярно, а иногда бывали просто катастрофическими, не только портили имущество граждан, но и…
В Днепре была замечена миниатюрная птица.
В Днепре река активно заливает Сичеславскую Набережную.
Проводник переправлял мужчин за границу в вентиляции поезда.
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, являются ли секретные материалы Пентагона правдой и достигнута ли цель слива информации, а также когда ВСУ зайдут в Крым, что будет с людьми, которые казнят украинских военных и…
В Днепре загорелась свалка.
В реке Днепр в последние дни очень сильно поднялся уровень воды.
В реке Днепр в последние дни очень сильно поднялся уровень воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!