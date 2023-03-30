По улицам Днепра больше года бегает полностью слепая собачка: ищут хозяев

В Днепре ищут хозяев для слепой собачки.

Об этом сообщили в организации защиты животных «Верность».

По словам волонтеров, в одном из районов Днепра живет собачка, которая уже больше года хаотично бегает по улицам. Животное уже старенькое, из-за этого плохо видит, а недавно ослепло полностью. Местная жительница подкармливает четырехлапого, который приходит к ней каждый день. Девушка следит за тем, чтобы он после этого побежал в безопасное место, потому что пушистик не видит «летающих» на дороге маршрутки и машины.

К сожалению, девушка не может взять его к себе. Сейчас собаке пытаются найти нового владельца, который поможет дожить питомцу дожить смерти в безопасности и любви. Все детали ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее на проспекте Калнышевского отравили собаку-талисман целого района, а на улице Квитки Цисик кот просидел несколько дней на высоком дереве, пока спасатели не смогли найти 30-метровую лестницу и не сняли беднягу.

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