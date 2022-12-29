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По Украине выпущено более 120 ракет, — Подоляк

Сегодня 10:00
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Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

Новости Днепра про По Украине выпущено более 120 ракет, - Подоляк

«29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских», — отметил он.

Также Подоляк иронично заявил, что Киев ждет очередных предложений от «миротворцев» о «мирном урегулировании», «гарантиях безопасности для России» и «нежелательности провокаций».

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