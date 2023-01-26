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По Украине с утра выпустили более 30 ракет

Сегодня 09:57
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Утром 26 января Украину массово атаковали ракетами.

Новости Днепра про По Украине с утра выпустили более 30 ракет

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона сообщил, что сегодня утром по территории нашей страны было выпущено более 30 ракет.

Утром около шести самолетов Ту-95 (предварительно из района Мурманской области) вылетели и выпустили ракеты. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в нескольких областях, — отметил он

В ряде областей Украины работает ПВО. О взрывах сообщали в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях.

Напомним, ночью по Украине выпустили 24 дрон-камикадзе – все сбили силы ПВО. По Днепру нанесли удар — попадание в промышленное предприятие.

Воздушная тревога продолжается, есть вероятность атаки на наш город.

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