По центру Днепра бродила потерянная овца (ВИДЕО)

На улице Философской в Центральном районе Днепра заметили барана. Видео распространили в соцсетях.
Потерялся баран в центре Днепра. Увидели его на ул. Философской. Девушки, а это не ваш бывший? – комментируют в местном тг-канале.
Однако в комментариях отметили, что на видео, скорее всего, овца, поскольку животное нет характерных рогов.
Домашнее животное бродило по улице города, а когда заметило, что за ним наблюдают люди, бросилось наутек.
Днепряне предполагают, что овца сбежала из дома в частном секторе и теперь не знает, как вернуться домой, потому и путешествует по центральной части города.
Напомним, в Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке.
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