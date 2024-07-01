По центру Днепра бродила потерянная овца (ВИДЕО)

То ли баран, то ли овца потеряно бродили по центру Днепра.

На улице Философской в ​​Центральном районе Днепра заметили барана. Видео распространили в соцсетях.

Потерялся баран в центре Днепра. Увидели его на ул. Философской. Девушки, а это не ваш бывший? – комментируют в местном тг-канале.

Однако в комментариях отметили, что на видео, скорее всего, овца, поскольку животное нет характерных рогов.

Домашнее животное бродило по улице города, а когда заметило, что за ним наблюдают люди, бросилось наутек.

Днепряне предполагают, что овца сбежала из дома в частном секторе и теперь не знает, как вернуться домой, потому и путешествует по центральной части города.

Напомним, в Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке.

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