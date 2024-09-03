По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартире

В Кривом Роге в квартире женщина держала более 20 собак и множество кошек. Животных не выгуливали, поэтому в доме была полная антисанитария. Об этом пишут местные СМИ.
Представители ОО «Мы вместе», которые сейчас заботятся животными рассказали, что тревогу забили соседи, у которых по стенам начала течь моча.
Сотрудников Центра обращения с животными с трудом уговорили забрать собак к себе. Осталось четыре новорожденных щенка. Их забрала к себе женщина, которая их выкормит. Деньги на корм для малышей ей собрали.
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