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  • По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартире

По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартире

Сегодня 15:28
просмотров

В Кривом Роге несколько десятков животных жили в полной санитарии в закрытой квартире.

Новости Днепра про По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартире

В Кривом Роге в квартире женщина держала более 20 собак и множество кошек. Животных не выгуливали, поэтому в доме была полная антисанитария. Об этом пишут местные СМИ.

Представители ОО «Мы вместе», которые сейчас заботятся животными рассказали, что тревогу забили соседи, у которых по стенам начала течь моча.

Сотрудников Центра обращения с животными с трудом уговорили забрать собак к себе. Осталось четыре новорожденных щенка. Их забрала к себе женщина, которая их выкормит. Деньги на корм для малышей ей собрали.

Новости Днепра про По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартире

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Новости Днепра про По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартиреУкраїнська Новости Днепра про По стенам текла моча: в Кривом Роге более 20 собак и множество кошек держали запертыми в квартиреРусский

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