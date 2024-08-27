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По сколько очередей будут одновременно отключать свет в Днепре 28 августа

Сегодня 19:13
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Ограничения будут немного мягче.

Новости Днепра про По сколько очередей будут одновременно отключать свет в Днепре 28 августа

Как сообщили в Укрэнерго, в среду, 28 августа, свет будут выключать двум очередям одновременно. Это означает, что применять светло-серые графики не планируют.

Компания ЦЭК обнародовала график отключений на завтра:

1 очередь:
с 00:00 до 04:00;
с 12:00 до 16:00.

2 очередь:
с 00:00 до 04:00;
с 12:00 до 16:00.

3 очередь:
с 04:00 до 08:00;
с 16:00 до 20:00.

4 очередь:
с 04:00 до 08:00;
с 16:00 до 20:00.

5 очередь:
с 08:00 до 12:00;
с 20:00 до 24:00.

6 очередь:
с 08:00 до 12:00;
с 20:00 до 24:00.

В то же время, некоторым будут отключать свет также из-за проведения плановых работ. С 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • вул. Бехтєрєва: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58; 
  • вул. Бориса Кротова: 31, 35, 39, 39-А; 
  • вул. Бутакова: 2, 3, 4, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252; 
  • вул. Данила Нечая: 4, 6, 8, 19-Н; 
  • вул. Дивізіонна:  92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157; 
  • вул. Оранжева:  1, 2-Б, 3, 4, 6-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (парні); 
  • вул. Павлова: 1, 4, 12; 
  • пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18-20; 
  • вул. Агатової: 1; 
  • вул. Веселка: 1, 2-А, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 22-А, 24-А, 26, 27, 32, 36, 38, 40, 48, 96, 181, 211; 
  • вул. Весняна: 5, 35; 
  • вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-7, 14, 16; 
  • вул. Заводська: 36; 
  • вул. Земська: 1, 3-А; 
  • вул. Мечникова: 10, 11; 
  • вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20; 
  • вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51, 59; 
  • вул. Півнична: 3, 15; 
  • вул. Солом’янська: 1, 2-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г; 
  • вул. Татарська: 8, 10, 131-Г, 138, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164-Б, 165-А, 167, 175, 177, 179; 
  • вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 21, 25, 31, 33; 
  • пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35; 
  • пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26, 157; 
  • пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38; 
  • пров. Смарагдовий: 1-7, 9, 11, 12-А, 13, 15-23, 25-33 (непарні); 
  • пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парні). 

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