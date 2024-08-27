По сколько очередей будут одновременно отключать свет в Днепре 28 августа

Как сообщили в Укрэнерго, в среду, 28 августа, свет будут выключать двум очередям одновременно. Это означает, что применять светло-серые графики не планируют.
Компания ЦЭК обнародовала график отключений на завтра:
1 очередь:
с 00:00 до 04:00;
с 12:00 до 16:00.
2 очередь:
с 00:00 до 04:00;
с 12:00 до 16:00.
3 очередь:
с 04:00 до 08:00;
с 16:00 до 20:00.
4 очередь:
с 04:00 до 08:00;
с 16:00 до 20:00.
5 очередь:
с 08:00 до 12:00;
с 20:00 до 24:00.
6 очередь:
с 08:00 до 12:00;
с 20:00 до 24:00.
В то же время, некоторым будут отключать свет также из-за проведения плановых работ. С 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
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