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  • По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших

По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших

Сегодня 13:12
просмотров

В воздушных силах ВСУ назвали тип ракет, которыми атаковали Павлоград.

Новости Днепра про По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, 6 сентября, около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.

Предварительно применены пять баллистических ракет типа «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей — РФ.

Руководитель ОВА Сергей Лысак также сообщил обновленное количество пострадавших. Более полусотни человек получили ранения разной степени тяжести. Самым старшим пострадавшим 86 лет. Наименьшему – 4. Всем оказывают необходимую помощь.

Избитые дома местных. Последствия еще уточняются.

Новости Днепра про По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем в Павлограде.

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Новости Днепра про По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавшихУкраїнська Новости Днепра про По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавшихРусский

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