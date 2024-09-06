По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем в Павлограде.

Руководитель ОВА Сергей Лысак также сообщил обновленное количество пострадавших. Более полусотни человек получили ранения разной степени тяжести. Самым старшим пострадавшим 86 лет. Наименьшему – 4. Всем оказывают необходимую помощь.

Предварительно применены пять баллистических ракет типа «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей — РФ.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, 6 сентября, около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.

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Изменения касаются поездов, курсирующих между Чаплиным и Покровском.

Самом младшему пострадавшему из-за удара по Павлограду всего 4 года.

На границе с Молдовой обнаружили тело 53-летнего жителя Днепропетровщины.

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