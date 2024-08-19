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  • По одной и две очереди: по каким графикам будут отключать свет в Днепре 20 августа

По одной и две очереди: по каким графикам будут отключать свет в Днепре 20 августа

Сегодня 18:44
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В Днепре и области 20 августа будут выключать свет по графику, но не весь день.

Новости Днепра про По одной и две очереди: по каким графикам будут отключать свет в Днепре 20 августа

Об этом сообщили в ДТЭК и ЦЭК, обслуживающих жителей Днепра.

Завтра, 20 АВГУСТА, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений, то есть больше людей одновременно будет без электроэнергии.

В другие часы суток – без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Помимо стабилизационных отключений, будут также плановые.

В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 20 августа с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Алана Шепарда: 10;
  • ул. Независимости: 13, 29, 31-К, 34-А, 36;
  • ул. Макарова: 27-Д;
  • ул. Петра Умного: 1, 2-А, 3-8, 10-16 (парни);
  • ул. Игоря Ветрогонова: 1-7, 8-А, 9-21, 22-А, 23-27, 29, 31;
  • ул. Квартальная: 38-А;
  • ул. Константиновская: 1-16, 18;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 67-73 (нечетные), 66-86 (четные), 88-А, 90-100 (четные);
  • ул. Павла Тычины: 1-7 (нечетные);
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-А, 17, 19, 21;
  • ул. Печерская: 1-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Солидарно: 1, 3, 4-А, 5-15 (нечетные);
  • ул. Моцарт: 1-14;
  • ул. Самотканская: 1-14;
  • ул. Сурская: 71-96, 98-103, 105, 107, 109;
  • ул. Фредерика Шопена: 1-14.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре и области подвинули графики отключений электроэнергии.

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