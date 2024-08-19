По одной и две очереди: по каким графикам будут отключать свет в Днепре 20 августа

Об этом сообщили в ДТЭК и ЦЭК, обслуживающих жителей Днепра.
Завтра, 20 АВГУСТА, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений, то есть больше людей одновременно будет без электроэнергии.
В другие часы суток – без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Помимо стабилизационных отключений, будут также плановые.
В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 20 августа с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре и области подвинули графики отключений электроэнергии.
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