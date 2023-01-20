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По графику или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Сегодня 10:26
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Сегодня, 20 января, в Днепре и области введены стабилизационные отключения света.

Новости Днепра про По графику или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Поэтому графики действуют, их можно найти здесь.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Лимиты потребления электроэнергии в Днепропетровской области, предоставленные НЭК «Укрэнерго», позволяют проводить отключения в стабилизационных графиках. Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили в ДТЭК.

Если Вас обслуживает Центральная энергетическая компания, проверяйте график вероятных отключений здесь.

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