По графику или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Поэтому графики действуют, их можно найти здесь.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Лимиты потребления электроэнергии в Днепропетровской области, предоставленные НЭК «Укрэнерго», позволяют проводить отключения в стабилизационных графиках. Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили в ДТЭК.
Если Вас обслуживает Центральная энергетическая компания, проверяйте график вероятных отключений здесь.
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