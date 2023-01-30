По графику или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Проверить, когда свет могут выключить у вас дома, можно:

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили специалисты ДТЭК.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 30 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

В Днепре в воскресенье 29 января будут выключать свет.

В Днепропетровской области мужчина вынес имущества Укрзализныци на 14 тысяч…

Укрэнерго снизило лимиты на свет для отдельных регионов страны. Это…

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