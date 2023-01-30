По графику или нет: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Потому графики действуют.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отметили специалисты ДТЭК.
Проверить, когда свет могут выключить у вас дома, можно:
Выстоим и победим!
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Александра Лучка
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