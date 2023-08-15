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  • По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

Сегодня 19:07
просмотров

Жители Покрова не могли заснуть из-за стада голодных и измученных коз, бродящих по городу.

Новости Днепра про По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

На днях в Покрове ночью заметили стадо козлят, которые бродили по городу без хозяина. За четвероногих переживали всем городом. Первые сообщения о животных опубликовали в городских сообществах поздно вечером 14 августа.

Шестерых измученных коз заметила горожанка Юлия и опубликовала в Facebook сообщение, чтобы попытаться найти хозяев четырехлапых.

Новости Днепра про По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

По словам местных, козы сначала бродили по улицам города, а затем остановились возле местного кафе, немного отдохнули и перебрались во двор одной из многоэтажек, где обессиленные легли на землю и уснули.

Козы были измучены, явно голодны и обезвожены. Животные не знали, куда им деться, поэтому оставались вблизи многоэтажки. Впоследствии люди вынесли им воды и стали активнее разыскивать хозяев.

Новости Днепра про По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

Судьбой коз беспокоился весь Покров. Однако, как оказалось, эти животные постоянно бродят сами, а когда-то их по городу гоняли дети.

Все закончилось хорошо и на следующий день появилось сообщение о том, что хозяев четырехлапых нашли и стадо коз вернулось домой. Однако горожане теперь переживают за них, ведь если животные постоянно теряются, значит, владельцы не ухаживают за ними должным образом.

Новости Днепра про По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

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Новости Днепра про По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)Українська Новости Днепра про По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)Русский

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