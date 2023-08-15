По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

Жители Покрова не могли заснуть из-за стада голодных и измученных коз, бродящих по городу.

На днях в Покрове ночью заметили стадо козлят, которые бродили по городу без хозяина. За четвероногих переживали всем городом. Первые сообщения о животных опубликовали в городских сообществах поздно вечером 14 августа.

Шестерых измученных коз заметила горожанка Юлия и опубликовала в Facebook сообщение, чтобы попытаться найти хозяев четырехлапых.

По словам местных, козы сначала бродили по улицам города, а затем остановились возле местного кафе, немного отдохнули и перебрались во двор одной из многоэтажек, где обессиленные легли на землю и уснули.

Козы были измучены, явно голодны и обезвожены. Животные не знали, куда им деться, поэтому оставались вблизи многоэтажки. Впоследствии люди вынесли им воды и стали активнее разыскивать хозяев.

Судьбой коз беспокоился весь Покров. Однако, как оказалось, эти животные постоянно бродят сами, а когда-то их по городу гоняли дети.

Все закончилось хорошо и на следующий день появилось сообщение о том, что хозяев четырехлапых нашли и стадо коз вернулось домой. Однако горожане теперь переживают за них, ведь если животные постоянно теряются, значит, владельцы не ухаживают за ними должным образом.

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