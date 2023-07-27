По Днепру после мощного ливня плавают автомобили (ВИДЕО)

Также по городу много поваленных деревьев и билбордов.

В частности, в Диевке дорога превратилась в реку.

В Днепре после мощного ливня некоторые районы затопило. Машины плывут по воде, а мусорные баки сносит течением.

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