По Днепру после мощного ливня плавают автомобили (ВИДЕО)

В Днепре после мощного ливня некоторые районы затопило. Машины плывут по воде, а мусорные баки сносит течением.
В частности, в Диевке дорога превратилась в реку.
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