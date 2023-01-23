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По Днепру разъезжал водитель под наркотиками с боеприпасами в салоне

Сегодня 08:00
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В Днепре нацгвардейцы задержали водителя Skoda Superb, который ездил в состоянии наркотического опьянения и перевозил в салоне наркотики и боеприпасы.

Новости Днепра про По Днепру разъезжал водитель под наркотиками с боеприпасами в салоне

Нацгвардейцы обратили внимание на автомобиль, который очень медленно двигался через блокпост. Во время проверки они выяснили, что водитель был под наркотиками – у него дрожали пальцы рук, а зрачки не реагировали на свет фонарика. Тем не менее от прохождения медосмотра мужчина отказался. 

Автомобиль также проверили. В рюкзаке, который лежал в багажнике, были найдены боевые патроны калибра 12,7х108 мм от танкового пулемета «ДШК», а в бардачке — пластиковая колба с 6 слип-пакетами, содержащими вещество, похожее на амфетамин.

Гражданина передали следственно-оперативной группе Нацполиции для дальнейших разбирательств. 

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