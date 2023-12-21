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  • По Днепру катаются новогодние троллейбусы и трамваи: где их можно встретить (ВИДЕО)

По Днепру катаются новогодние троллейбусы и трамваи: где их можно встретить (ВИДЕО)

Сегодня 17:53
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Полный "джинглбелс" в транспорте Днепра ждет пассажиров.

Новости Днепра про По Днепру катаются новогодние троллейбусы и трамваи: где их можно встретить (ВИДЕО)

С 21 декабря в Днепре можно встретить новогодние троллейбусы и трамваи.

С декабря 2023 года по середину января 2024 года по улицам города будет курсировать украшенный гирляндами и другими праздничными украшениями электротранспорт.

Уже не первый год в Днепре к праздникам украшают транспорт.

На каких маршрутах можно встретить праздничные вагоны?

В этом году 1 трамвай и 1 троллейбус периодически будут курсировать на маршрутах № 3, 12, 20. Праздничная атмосфера может ожидать пассажиров на любом из маршрутов электротранспорта Днепра.

Поздравления с праздниками пассажиры смогут увидеть и на информационных табло на подвижном составе.

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Новости Днепра про По Днепру катаются новогодние троллейбусы и трамваи: где их можно встретить (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про По Днепру катаются новогодние троллейбусы и трамваи: где их можно встретить (ВИДЕО)Русский

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