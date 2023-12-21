По Днепру катаются новогодние троллейбусы и трамваи: где их можно встретить (ВИДЕО)

С 21 декабря в Днепре можно встретить новогодние троллейбусы и трамваи.
С декабря 2023 года по середину января 2024 года по улицам города будет курсировать украшенный гирляндами и другими праздничными украшениями электротранспорт.
Уже не первый год в Днепре к праздникам украшают транспорт.
В этом году 1 трамвай и 1 троллейбус периодически будут курсировать на маршрутах № 3, 12, 20. Праздничная атмосфера может ожидать пассажиров на любом из маршрутов электротранспорта Днепра.
Поздравления с праздниками пассажиры смогут увидеть и на информационных табло на подвижном составе.
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