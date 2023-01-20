По Днепру ездил автомобиль, который разыскивает Интерпол

В Днепре ездил находившийся в международном розыске автомобиль.

Как сообщили в патрульной полиции Днепра, на Сичеславской Набережной они остановили авто, которое было в розыске Интерпола.

Автомобиль Mazda остановили на Сичеславской Набережной за нарушение ПДД. У водителя легковушки взяли документы на проверку. Как выяснили полицейские, свидетельство о регистрации транспортного средства было поддельным, в базе МВД значится сданным в архив. Номерной знак машины принадлежал совсем другому автомобилю, идентификатор Mazda имел признаки механического вмешательства, а номер двигателя, как и дублирующие таблички, уничтожены.

Патрульные восстановили символы первичного идентификатора легковушки. Оказалось, что Mazda была похищена и разыскивается Интерполом и львовскими стражами порядка. На место вызвали следователей, которые будут разбираться в деталях дела.

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