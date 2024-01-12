По Днепровскому району россияне ударили ракетой: в ОВА сообщили детали

Во время одной из тревог россияне ударили ракетами по Днепропетровщине.

Сельскохозяйственное предприятие повреждено из-за обстрела Синельниковского района Днепропетровщины 12 января, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Также ракетой войска РФ ударили по Днепровскому району. Трижды били из артиллерии и по Никополю. Повреждено коммунальное предприятие.

Погибших и раненых в результате обстрелов нет.

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