Пловец из Днепра выбыл из соревнований на Олимпиаде в Париже

Один из пловцов, представлявших Днепропетровщину на Олимпиаде, выбыл из соревнования.

Об этом сообщили в Днепропетровском отделении Национального олимпийского комитета Украины.

Пловец Денис Кесиль из Днепра занял 24 место в квалификации на Олимпиаде в Париж. Сегодня спортсмен на дистанции 200 м баттерфляем занял в своем заплыве 8 место с результатом 1:57.72 мин. В общей сложности в квалификации он занял 24 позицию из 27.

В полуфинал проходили первые 16 участников.

К сожалению, Денис Кесиль прекращает соревнования на Олимпиаде в Париже. Спасибо, Денис, за борьбу и волю к победе! Очень надеемся в успешном выступлении на следующих соревнованиях, говорится в сообщении НОК. Отметим, ранее стало известно, что теннисистки из Днепра стартовали с победы на Олимпиаде-2024. Напомним, мы рассказывали обо всех 14-х спортсменах, которые будут соперничать за «золото» на Олимпиаде в Париже.

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