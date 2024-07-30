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Пловец из Днепра выбыл из соревнований на Олимпиаде в Париже

Сегодня 13:52
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Один из пловцов, представлявших Днепропетровщину на Олимпиаде, выбыл из соревнования.

Новости Днепра про Пловец из Днепра выбыл из соревнований на Олимпиаде в Париже

Об этом сообщили в Днепропетровском отделении Национального олимпийского комитета Украины.

Пловец Денис Кесиль из Днепра занял 24 место в квалификации на Олимпиаде в Париж. Сегодня спортсмен на дистанции 200 м баттерфляем занял в своем заплыве 8 место с результатом 1:57.72 мин. В общей сложности в квалификации он занял 24 позицию из 27.

В полуфинал проходили первые 16 участников.

Новости Днепра про Пловец из Днепра выбыл из соревнований на Олимпиаде в Париже

К сожалению, Денис Кесиль прекращает соревнования на Олимпиаде в Париже.

Спасибо, Денис, за борьбу и волю к победе! Очень надеемся в успешном выступлении на следующих соревнованиях, говорится в сообщении НОК.

Отметим, ранее стало известно, что теннисистки из Днепра стартовали с победы на Олимпиаде-2024.

Напомним, мы рассказывали обо всех 14-х спортсменах, которые будут соперничать за «золото» на Олимпиаде в Париже.

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