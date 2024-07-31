Пловец из Днепра дважды выбыл из квалификации Олимпиады-2024: как он объяснил свою неудачу

Еще один пловец из Днепропетровщины выбыл из соревнований.

18-летний Александр Желтяков из Днепра, участвующий в этом году в Олимпиаде в Париже, выбыл с квалификации в соревновании по плаванию. Свою неудачу пловец объяснил болезнью, пишет Суспільне.

Квалификация 200-метровки на спине стала для Желтякова второй на Олимпиаде-2024. Однако, как и первую на дистанции 100 метров, украинский пловец ее не преодолел — по результатам отбора стал только 20-м.

По словам 18-летнего пловца, в день церемонии открытия он заболел. Что интересно, заболел не только Александр – простудились и другие члены команды по плаванию.

«Что стало причиной такого выступления? Лучшим после многих недель плохих тренировок. Не знаю, что еще сказать. Я не ожидал такого результата, но как получилось.

Александр не удовлетворен своими достижениями на Олимпиаде. По мнению пловца, это самое плохое выступление за его карьеру.

Теперь Желтяков будет готовиться к следующим соревнованиям, а вот Олимпиада в Париже для него завершилась