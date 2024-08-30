Пловчиха Ирина Пойда из Днепропетровщины завоевала «серебро» на Паралимпиаде

Напомним, 28 августа в Париже стартовали Паралимпийские игры-2024. Соревнования продлятся до 8 сентября 2024 года.

Кроме этого, медали получили:

Ирина Пойда преодолела дистанцию ​​в 200 метров свободным стилем в классе S5. Она показала результат 2.47,16 мин и получила «серебро».

Спортсменка Ирина Пойда из Днепропетровской области завоевала «серебро» по плаванию. О достижениях пловчихи известил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Еще одно "серебро" завоевали спортсмены из Днепропетровщины.

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