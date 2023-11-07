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Площадка раздора: в Днепре соседи спорят с мамочками, которые вместе с детьми залезают на детские горки

Сегодня 15:46
просмотров

В Днепре ссорятся из-за матерей, которые влезают на детские игровые конструкции вместе со своими малышами.

Новости Днепра про Площадка раздора: в Днепре соседи спорят с мамочками, которые вместе с детьми залезают на детские горки

Конфликт возник из-за новой детской площадки на Клинчике (ред. это народное название, официальное — улица Приднепровская, 1), которая была установлена недавно. Как рассказывает Юлия, до этого дети играли на аварийных игровых элементах, которые местные родители ремонтировали за свой счет и своими силами, поскольку площадка не стояла на балансе города.

Когда новая площадка была установлена, то сюда начали приходить люди из других дворов. Женщина отмечает, что она не против, чтобы дети играли, но возмущена родителями, которые вместе с ними забираются на горки.

Мы жители двора очень ценим такой подарок от местных властей, но есть такие «гости», которые думают только о своем комфорте и считают, что им все виноваты. Дамочки были не прочь чтобы эти видео попали в интернет, поэтому хотелось бы прославить таких «пофигисток», — пишет Юлия.

Новости Днепра про Площадка раздора: в Днепре соседи спорят с мамочками, которые вместе с детьми залезают на детские горки

Из-за этой ситуации в сети разгорелась пылкая дискуссия. В частности, в сообществе «Райончик», где приступили к обсуждению.

Аргумент автора:

Если боитесь что упадут, играйте на других конструкциях площадки. А эта не рассчитана на погрузку взрослых. Когда разломится (а оно разломится), то нам снова ремонтировать. А когда уже надоест ремонтировать — то не будет площадки еще лет 30-40, пока снова не выбегаем-истребуем-подписи-обращения и все прочее.

Аргумент мамочек на горке:

Ребенок хочет – ребенок должен это получить. Я переживаю, чтобы ребенок не упал, поэтому я буду с ним где угодно. А если что-то там сломается — то пусть власть ремонтирует или поскорее делает новое, «мы платим налоги» и все прочее.

Мнения разделились. Кто-то соглашается с автором сообщения и считает, что если мамочки переживают за здоровье детей, тогда малыши должны играть в местах, где это безопасно, а на горки и другие игровые конструкции вылезать, когда дорастут. Или взрослые должны придерживать малышей снизу, не залезая вместе с ними.

Остальные не считают, что хрупкая мамочка с ребенком может навредить конструкциям, а если они развалятся, то значит сделаны из некачественных материалов, поэтому вопрос уже к тем, кто их устанавливал. Более того, при входе на площадку не отмечается, что есть какие-то весовые или возрастные ограничения, и это не частная собственность.

Новости Днепра про Площадка раздора: в Днепре соседи спорят с мамочками, которые вместе с детьми залезают на детские горки

Почитать больше аргументов за и против и поучаствовать в дискуссии можно ТУТ. 

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Новости Днепра про Площадка раздора: в Днепре соседи спорят с мамочками, которые вместе с детьми залезают на детские горкиУкраїнська Новости Днепра про Площадка раздора: в Днепре соседи спорят с мамочками, которые вместе с детьми залезают на детские горкиРусский

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