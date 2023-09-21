Плохой знак: вблизи Днепра во второй раз массово цветут вишни

Под Днепром вторично через год зацвели вишни. Как утверждают местные, цветы распустились на плодовых деревьях недавно.
Ждем второго урожая? — комментируют ситуацию в сообществе на Facebook «Файный город Днепр».
Действительно, на фото опубликованных в сети видны белые цветочки вишен. Местные отмечают, что это не редкий случай. В садах днепрян обильно цветут плодовые деревья. Люди утверждают, что в этом нет ничего удивительного.
Такое происходит каждый год, ничего удивительного.
У меня тоже цветет вишня, и японская айва.
В то же время днепряне обеспокоены тем, что, скорее всего, урожая снова не будет, ведь деревья истощатся и не смогут плодить.
Жаль, но в следующем году останемся без вишен.
Ждите, что на следующий год урожая не будет, потому что заложенная на следующий год почка свои возможности использовала!
Когда бабушка говорила, что это плохая примета. Но чем нас еще можно запугать?
Садоводы отмечают, что повторное цветение действительно оказывает негативное влияние на деревья, ведь растения не успевают перезагрузиться перед зимой. Соответственно, весной не смогут начать новый цикл.
Это действительно плохой знак.
По словам днепрян, цветут также груши и каштаны.
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