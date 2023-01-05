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  • Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине

Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине

Сегодня 15:20
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В Днепропетровской области 8-летняя девочка почти сутки провела сама в незнакомом селе.

Новости Днепра про Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине

4 января в Синельниковском районе искали 8-летнюю девочку. Родственник ребенка сообщил полицейским, что та вышла из его дома, где гостила, а затем исчезла. Однако пропала девочка 3 января, а в полицию родные обратились только на следующий день, пишет Репортер.

Получив уведомление об исчезновении ребенка, полицейские начали поиски. Телефона при себе у нее не было, она плохо разговаривала и была застенчивой. Волонтеры, которые помогали в поисках, очень волновались за девочку, потому что та потерялась в незнакомом селе и могла случиться беда.

Нашли девочку военные, которые находились в этой деревне и узнали о поисковой операции. К счастью, уже вечером 4 января ребенок нашелся. Военнослужащие отвезли школьницу в отделение полиции, теперь с ней все хорошо.

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