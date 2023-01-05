Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине

4 января в Синельниковском районе искали 8-летнюю девочку. Родственник ребенка сообщил полицейским, что та вышла из его дома, где гостила, а затем исчезла. Однако пропала девочка 3 января, а в полицию родные обратились только на следующий день, пишет Репортер.
Получив уведомление об исчезновении ребенка, полицейские начали поиски. Телефона при себе у нее не было, она плохо разговаривала и была застенчивой. Волонтеры, которые помогали в поисках, очень волновались за девочку, потому что та потерялась в незнакомом селе и могла случиться беда.
Нашли девочку военные, которые находились в этой деревне и узнали о поисковой операции. К счастью, уже вечером 4 января ребенок нашелся. Военнослужащие отвезли школьницу в отделение полиции, теперь с ней все хорошо.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из…
В Днепре сегодня 5 января на маршруты электротранспорта вышли 77…
В 2022 году в нашей области появилось на свет 16053…
В Днепре на жилмассиве Победа нашли повешенного мужчину.
Раньше в начале января на улицах Днепра было очень много снега, но климат меняется и сейчас несмотря на зимний месяц в городе плюсовая температура и идет дождь. Нынешние школьники и студенты просто гуляют по городу, посещают катки и торговые центры…
В центре Днепра возле одного из кафе заметили дерево из "Аватара".
Танцевальный коллектив из Днепра покорил шоу талантов в США.
На Днепр движуться морозы.
Дом в пригороде Днепра может быть выгоднее квартиры или дома в самом городе по нескольким причинам: более чистый воздух, рядом есть небольшое озеро или река, для любителей-садоводов есть огромное поле для деятельности. К тому же, дом неподалеку Днепра дешевле купить,…
«Днепр-1» приобрел Евгения Пасича у ровенского «Вереса»
Курсант из Днепра спас человека.
Батюшка, который дрался за пиво с местными в Слобожанском, оказался протоиером Днепропетровской епархии УПЦ.
В Днепре сегодня будут работать технические рейсы электротранспорта и маршрутки.
Россия ускоряет принудительную интеграцию временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ. Кроме этого враг не оставляет попыток наступления на Бахмутском направлении.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!