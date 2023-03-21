Планируйте маршрут: водителей Днепра предупреждают об усложнении движения

На перекрестке улицы Образцова и улицы Байкальской есть временное усложнение движения. Причина – ремонт дорожного покрытия.
Об этом сообщает Ситуационный Днепр.
Как долго будут продолжаться работы, не уточняется. Планируйте свой маршрут заранее.
Напомним, в Днепре на три года собираются продолжить сужение проезжей части улицы Харьковской на участке от улицы Королевы Елизаветы до улицы Князя Владимира Великого, 1а. Кроме этого, с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2025 года введут одностороннее движение по улице Королевы Елизаветы II от перекрестка с улицы Харьковской в направлении перекрестка с улицей Европейской. Разрешат ездить на этом участке дороги только маршрутному транспорту.
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