Планируйте маршрут: в Днепропетровской области изменили график движения электричек

Об этом сообщает региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзалізниця».
В частности, назначены остановки по ст. Канцеровка и ст. Мировая:
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