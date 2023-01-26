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Планируйте маршрут: в Днепропетровской области изменили график движения электричек

Сегодня 08:00
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Приднепровская железная дорога меняет расписание движения отдельных пригородных поездов.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: в Днепропетровской области изменили график движения электричек

Об этом сообщает региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзалізниця».

В частности, назначены остановки по ст. Канцеровка и ст. Мировая:

  • пригородному поезду № 6076 Кривой Рог-Главный – Запорожье-2, отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 07:1: до поста 133 км по действующему расписанию, далее по измененному: ст. Мировая – 10:38-10:39; ст. Канцеровка – 11:04-11:05; ст. Днепрострой-2 – 11:18-11:20; прибытие в ст. Запорожье-2 в 11:50 (вместо 11:45);
  • пригородному поезду № 6075 Запорожье – Кривой Рог-Главный, отправление со ст. Запорожье-2 в 15:25; до поста 159-й км по действующему расписанию, далее по измененному: ст. Канцеровка – 16:10-16:11; ст. Мировая – 16:36-16:37; ст. Марганец – 16:58-16:59; далее – по действующему расписанию; прибытие в ст. Кривой Рог-Главный в 19:54.

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