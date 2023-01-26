Планируйте маршрут: в Днепропетровской области изменили график движения электричек

В частности, назначены остановки по ст. Канцеровка и ст. Мировая:

Об этом сообщает региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзалізниця».

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