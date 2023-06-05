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Планируйте маршрут: как в Днепре работает общественный транспорт 5 июня

Сегодня 09:30
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5 июня электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: как в Днепре работает общественный транспорт 5 июня

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 715 автобусов (из них 116 — большой вместимости).

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