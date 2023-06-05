Планируйте маршрут: как в Днепре работает общественный транспорт 5 июня

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 715 автобусов (из них 116 — большой вместимости).

5 июня электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

По состоянию на утро проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют.…

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5…

Более 210 тысяч ликвидированных военных, — Генштаб о потерях рф Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 210350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танков и ББМ и 12 артсистем. просмотров

Нужно ли делать запасы: ситуация с водоснабжением в Днепре на утро 5 июня По состоянию на утро проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Обесточение и аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют. просмотров

За сутки произошло 29 боевых столкновений: ситуация на фронте Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. просмотров