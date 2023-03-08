Планируйте маршрут: 9 марта первый трамвай сократит свой маршрут

Это связано с ремонтом контактной сети.

Трамвай № 1 будет ходить по сокращенному маршруту: от пл. Вокзальная до ул. Центральная.

9 марта с 11:00 до 13:00 трамвай №1 будет ходить по сокращенному маршруту.

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